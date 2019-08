Roma-Rugani in dirittura d’arrivo. Il difensore in uscita dalla Juventus è ad un passo dal vestire giallorosso. Petrachi e Paratici hanno trovato un’intesa, con dettagli da definire – a quanto apprende l’Adnkronos – sulla base di circa 40 milioni di euro, tra soldi e due giovani della Roma: Alessio Riccardi, 18enne centrocampista centrale della Primavera giallorossa e Zan Celar, già in prestito al Cittadella, valutati 14 milioni di euro. Nuovo rinforzo in difesa giovane e italiano per Fonseca, dunque, dopo Mancini.

