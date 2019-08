Roma, la strada è quella giusta: in arrivo il difensore che può risolvere tutti i problemi

E’ il momento di un’analisi dopo la prima giornata di campionato, focus sulla Roma che ha l’obbligo di riscattare l’ultima deludente stagione. I giallorossi non sono andati oltre il pareggio davanti al pubblico amico contro il Genoa, 3-3 scoppiettante che ha confermato le impressioni della vigilia, la squadra di Fonseca giocherà ogni partita per conquistare la vittoria, si tratta infatti di un allenatore che predilige la fase offensiva, la manovra è stata ottima, si sono viste ottime giocate da parte dei calciatori di maggiore qualità e poi Dzeko si conferma un cecchino infallibile, il rinnovo del bosniaco rappresenta il colpo di mercato più importante in chiave di calciomercato, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare Kalinic al posto di Schick, l’ex Milan può rappresentare una valida alternativa a Dzeko.

A preoccupare però è la fase difensiva, già dalla scorsa stagione erano emerse alcune lacune che sono state confermate anche durante la prima giornata di campionato, il gioco propositivo di Fonseca ha accentuato le difficoltà. Contro il Genoa è sceso in campo lo stesso reparto della scorsa stagione considerando anche l’infortunio di Spinazzola, dopo l’esordio in campionato la dirigenza si è decisa ad accelerare per l’arrivo di un nuovo difensore in grado di portare maggiore sicurezza. Il preferito di Fonseca è Lovren, si tratta di un calciatore di grande esperienza e che può portare un contributo nell’immediato, l’alternativa è Rugani, lo juventino può rappresentare una mossa migliore per il futuro considerando l’età ma forse non convince pienamente.