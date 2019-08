Rooney pronto a tornare a casa: offerto ruolo di allenatore-calciatore al Derby County

L’attaccante Wayne Rooney si trova negli States per l’avventura con il DC United ma adesso potrebbe tornare in Inghilterra, il calciatore infatti è volato a Londra per trattare con la dirigenza del Derby County, all’ex bomber del Manchester United è stato addirittura offerto il ruolo di allenatore-giocatore, lo stesso Rooney è stuzzicato dall’idea ed è indirizzato ad accettare, infatti secondo quanto riporta la Bbc ed anche altri media la decisione sarebbe quasi definitiva. Prima della fumata bianca bisognerà valutare le intenzioni del DC United, Rooney è legato infatti ancora da un contratto per altre due stagioni ma la volontà del calciatore può fare la differenza.