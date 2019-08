Sampdoria, i convocati per la sfida contro lo Spezia

La Sampdoria continua la preparazione per la prossima stagione, la squadra di Di Francesco si prepara per l’amichevole di questa sera, alle 20.30, contro lo Spezia. In tre hanno lavorato a parte: Gianluca Caprari e Albin Ekdal hanno effettuato uno specifico atletico sul campo, Manolo Gabbiadini uno specifico di recupero. Ecco la lista dei convocati per la sfida contro lo Spezia, presenti anche i Primavera Lorenzo Avogadri, Marco Pompetti e Felice D’Amico. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Audero, Avogadri, Falcone. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini. Centrocampisti: Barreto, Jankto, Linetty, Pompetti, Thorsby, Vieira. Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, D’Amico, Maroni, Quagliarella, Ramirez.