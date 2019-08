Sampdoria-Lazio, le formazioni ufficiali: Quagliarella contro Immobile

Sampdoria-Lazio, continua il programma valido per la prima giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato già emozioni ed indicazioni, sono arrivate le formazioni ufficiali della partita. Si affrontano due squadre importanti ed in grado di lottare per le zone alte della classifica, in particolar modo la squadra di Simone Inzaghi deve riscattare in parte la scorsa stagione, l’obiettivo è quella di tentare la qualificazione alla prossima Champions League. Si candida ad essere protagonista anche la Sampdoria, l’arrivo in panchina di Di Francesco rappresenta una sicurezza. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori.

Sampdoria-Lazio, le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa Immobile. All. Inzaghi