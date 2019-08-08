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Serie B, il programma e gli orari delle prime due giornate: apre Pisa-Benevento

La Lega Serie B ha reso noto il programma delle prime due giornate di campionato e gli orari. Ad aprire la stagione sarà Pisa-Benevento

da Carmelo Barilla'
A cura di Carmelo Barilla'
Calendario Serie B

Campionato Serie BKT 2019/2020
PROGRAMMA GARE 1ª e 2ª giornata di andata

1a GIORNATA DI ANDATA
Venerdì 23 agosto 2019
ore 21.00
PISA – BENEVENTO

Sabato 24 agosto 2019
ore 18.00
CROTONE – COSENZA
SALERNITANA – PESCARA

ore 21.00
ASCOLI – TRAPANI
CITTADELLA – SPEZIA
VENEZIA – CREMONESE
V. ENTELLA – LIVORNO

Domenica 25 agosto 2019
ore 18.00
EMPOLI – JUVE STABIA
ore 21.00
PERUGIA – CHIEVO VERONA

Lunedì 26 agosto 2019
ore 21.00
PORDENONE – FROSINONE

2a GIORNATA DI ANDATA
Venerdì 30 agosto 2019
ore 21.00
CHIEVO VERONA – EMPOLI

Sabato 31 agosto 2019
ore 18.00
BENEVENTO – CITTADELLA
SPEZIA – CROTONE

ore 21.00
COSENZA – SALERNITANA
CREMONESE – V. ENTELLA
JUVE STABIA – PISA
LIVORNO – PERUGIA
TRAPANI – VENEZIA

Domenica 1 settembre 2019
ore 18.00
PESCARA – PORDENONE

ore 21.00
FROSINONE – ASCOLI

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Serie B, il programma e gli orari delle prime due giornate: apre Pisa-Benevento
Campionato Serie BKT 2019/2020 PROGRAMMA GARE 1ª e 2ª giornata di andata 1a GIORNATA…
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2019-08-08 18:24:11
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