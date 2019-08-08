Serie B, il programma e gli orari delle prime due giornate: apre Pisa-Benevento

Campionato Serie BKT 2019/2020
PROGRAMMA GARE 1ª e 2ª giornata di andata
1a GIORNATA DI ANDATA
Venerdì 23 agosto 2019
ore 21.00
PISA – BENEVENTO
Sabato 24 agosto 2019
ore 18.00
CROTONE – COSENZA
SALERNITANA – PESCARA
ore 21.00
ASCOLI – TRAPANI
CITTADELLA – SPEZIA
VENEZIA – CREMONESE
V. ENTELLA – LIVORNO
Domenica 25 agosto 2019
ore 18.00
EMPOLI – JUVE STABIA
ore 21.00
PERUGIA – CHIEVO VERONA
Lunedì 26 agosto 2019
ore 21.00
PORDENONE – FROSINONE
2a GIORNATA DI ANDATA
Venerdì 30 agosto 2019
ore 21.00
CHIEVO VERONA – EMPOLI
Sabato 31 agosto 2019
ore 18.00
BENEVENTO – CITTADELLA
SPEZIA – CROTONE
ore 21.00
COSENZA – SALERNITANA
CREMONESE – V. ENTELLA
JUVE STABIA – PISA
LIVORNO – PERUGIA
TRAPANI – VENEZIA
Domenica 1 settembre 2019
ore 18.00
PESCARA – PORDENONE
ore 21.00
FROSINONE – ASCOLI