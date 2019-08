Serie C, Ghirelli si complimenta con le sei squadre che hanno passato il turno in Coppa Italia

“Carpi, Feralpisalò, Imolese, Monza, Monopoli e Sudtirol, sei nostri club a cui ho scritto al termine delle partite. Mi sono complimentato per il passaggio del turno in Coppa Italia, affrontando squadre che militano in Serie B. Sei club che sono un’ulteriore dimostrazione della validità tecnica della C. Da sottolineare che quattro club sono del girone B, confermando la forza di quel girone“. Questa la nota del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che si è complimentato con le sei squadre che hanno battuto compagini di Serie B in Coppa Italia passando il turno.