Serie C, le iniziative in ricordo di Artemio Franchi

La nascita di un piccolo museo dedicato ad Artemio Franchi, all’interno della sede della Lega Pro, le celebrazioni e il ricordo del dirigente che ha firmato 60 anni fa la nascita della C, sono alcune delle iniziative di un lungo ” viaggio “. La prossima tappa prevede una serie di eventi per ricordare Artemio Franchi nel giorno della scomparsa, il 12 agosto. Scomparve il 12 agosto 1983. Dopo la messa di commemorazione al cimitero di Soffiano, dove riposa Franchi, la Lega Pro con Robur Siena e Castelnuovo Berardenga deporra’ delle corone negli stadi a lui intitolati. A seguire, iniziative con gli Alfieri della contrada della Torre per un omaggio a chi aveva il Palio nel cuore come Artemio Franchi. Sono in programma altri momenti di ricordo di Franchi che partono dal suo motto :” La storia è la base che ci indirizza nel futuro. Nel calcio come nella vita”.