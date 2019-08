Sorteggi Champions League, il discorso di Cantona spiazza tutti: solo un piccolo accenno al calcio [VIDEO]

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE – Nella giornata di ieri sono andati in scena i sorteggi di Champions League, decise le avversarie ai gironi di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta. Ha fatto molto discutere il discorso di Eric Cantona, parole che non hanno nulla a che vedere con il mondo del calcio, l’ex calciatore ha parlato di guerre, Dei, solo un piccolo accenno al mondo del calcio: “Presto la scienza sarà capace di rallentare l’invecchiamento delle cellule, presto saremo eterni. Soltanto gli incidenti, i crimini e la guerra continueranno ad ucciderci. Sfortunatamente i crimini e le guerre si moltiplicheranno. Ma io amo il calcio. Grazie”. In basso il video di Cantona durante il sorteggio di Champions League.