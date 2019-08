Sorteggi Europa League, il commento di Paulo Fonseca e Simone Inzaghi

Lazio e Roma hanno conosciuto il proprio destino nelle urne di Montecarlo. Saranno Celtic, Rennes e Cluj le avversarie per i biancocelesti. Questo il commento dell’allenatore Simone Inzaghi ai microfoni del sito ufficiale della Lazio: “Siamo stati inseriti in un girone difficile, ma molto affascinante. Affronteremo squadre che stanno facendo benissimo nei loro rispettivi campionati. Sarà comunque emozionante giocare in Europa League”.

Borussia Monchengladbach, Istanbul Basaksehir e Wolfsberger per la Roma. Commenta così Paulo Fonseca, allenatore dei giallorossi: “L’Europa League si sta trasformando in una mini Champions League, ci sono squadre di ottimo livello. Noi siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo passare il turno. La Bundesliga è un grande campionato, il Borussia si è classificato al quinto posto e ha avuto la terza miglior difesa. Il suo allenatore ha vinto per due volte il campionato austriaco. Nella scorsa Europa League hanno ottenuto 6 vittorie su 6”.