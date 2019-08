Spal-Atalanta, che rimonta per Gasperini: “in queste situazioni ci esaltiamo”

“Il problema sono le nostre partenze a rilento, gli abbiamo concesso due gol a porta vuota. Ma la squadra ha sempre dato la sensazione di poter recuperare la partita e cosi’ e’ stato”. Sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la vittoria per 3-2 in rimonta sul campo della Spal. “La Spal ha fatto giocare molto gli attaccanti con diverse combinazioni, ci ha messi in difficolta’ ma noi abbiamo creato molto anche quando eravamo sotto. Ci esaltiamo in queste situazioni di difficolta’, sarebbe bello fare buone prestazioni sin dall’inizio. Noi cerchiamo sempre di far bene e di restare umili”. Si Muril: “A differenza dell’anno scorso abbiamo la possibilita’ di inserire questo tipo di giocatori, con questa qualita’: per noi e’ un’arma in piu'” ha detto Gasperini.