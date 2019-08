Spal-Atalanta, Semplici alla vigilia: le parole del tecnico nerazzurro in conferenza

Esordio in campionato non semplice per la Spal di Leonardo Semplici. I biancazzurri ospiteranno domani la temibile Atalanta di Gian Piero Gasperini. Queste le parole nella consueta conferenza stampa della vigilia da parte del tecnico Leonardo Semplici.

“Non è necessario mettere in evidenza i valori dei nostri avversari. Stesso gruppo da anni, rinforzato con alcuni innesti importanti, per ben figurare in Champions League. Sarà necessaria moltissima attenzione nella fase difensiva, non intendo solo da parte del reparto arretrato, ma di tutti. Dovremo far tesoro degli errori spesso commessi nel precampionato e anche nella gara di Coppa Italia contro la Feralpsalò. Abbiamo studiato varie soluzioni, con particolare attenzione all’organizzazione in fase di non possesso. Bisogna essere molto aggressivi ed evitare di portare gli avversari in area. L’importante è che tutti i ragazzi sono a disposizione, compreso Floccari. Vedo in loro entusiasmo e convinzione, come nella società. C’è consapevolezza dei nostri mezzi, seppur coscienti di essere attesi da un compito molto impegnativo. Conto sul calore della nostra tifoseria“.