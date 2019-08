Torino, Mazzarri non si fida nonostante il 5-0: “non si può mai scherzare…”

“Non si puo’ mai scherzare perche’ nel calcio ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma il 5-0 ci da’ un po’ piu’ di tranquillita'”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri nel post partita di Torino-Shakhtyor Soligorsk, tutto facile per i granata e qualificazione ipotecata. “Guai a fare brutte figure in Bielorussia, siamo ancora in fase di preparazione, diversi ragazzi sono calati nel secondo tempo – ha commentato il tecnico del Torino ai microfoni di Sky – Bisogna continuare a lavorare a testa bassa perche’ anche sul 2-0 abbiamo concesso qualche ingenuita’, proprio come contro il Debrecen”. Sull’eventuale sfida al Wolverhampton: “Non mi voglio esaltare per una vittoria ma allo stesso tempo non mi pongo limiti. C’e’ ancora una partita da giocare perche’ questi match si giocano in 180 minuti”. Poi sui problemi fisici accusati da Izzo e Nkoulou: “Siamo contati dietro, oggi ho fatto giocare anche Singo nei minuti finali. Nkoulou mi ha chiesto il cambio e avevo paura che si facesse male. L’ho tolto solamente perche’ me l’ha chiesto”.

“Ho scelto di tornare in Italia perche’ il Torino mi affascinava, ha un blasone importante. Volevo provare a fare quello che sono riuscito a fare nei miei primi 4 anni al Napoli. E qualcosa di buono lo abbiamo fatto vedere, siamo una squadra diversa rispetto a 7-8 mesi fa. Giocatori come Lukic o Berenguer ora sono di un altro target. E’ complicato ma cerco di migliorare i miei giocatori e di migliorare sul campo perche’ abbiamo fatto vedere di non essere inferiori a nessuno”.