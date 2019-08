Turkish Airlines è partner ufficiale di Inter Campus Libano

Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più Paesi al mondo, è Travel Proud Partner di Inter Campus Libano, il progetto di F.C. Internazionale che, attraverso il calcio, promuove lo sviluppo sociale in aree in via di sviluppo.

Dal 1997 Inter Campus realizza interventi sociali e di cooperazione, flessibili e a lungo termine in diversi Paesi nel mondo. Promuove l’uguaglianza sociale, razziale, religiosa, con particolare attenzione ai Diritti dell’Infanzia. Attraverso la formazione di istruttori locali, Inter Campus utilizza l’attività di calcio come strumento educativo per restituire a bambine e bambini bisognosi, di età compresa tra i 6 e i 13 anni, il diritto al gioco.

Turkish Airlines, grazie al suo hub di Istanbul che collega Oriente e Occidente, è in prima linea per contribuire a connettere popoli e tradizioni, in particolare promuovendo attività e manifestazioni sportive, un ambito in cui lo spirito di unione e solidarietà sono gli elementi chiave. In questa occasione, la compagnia di bandiera turca supporterà Inter Campus nella sua missione all’estero.

Fatih Atacan Temel, General Manager di Turkish Airlines Milano, ha commentato: “Siamo lieti di essere partner di Inter Campus, una realtà che da molti anni diffonde valori positivi attraverso lo sport in aree in via di sviluppo. Come Turkish Airlines, ci impegniamo costantemente per promuovere l’incontro tra popoli diversi e il nostro contributo ad iniziative benefiche come questa ne è la dimostrazione. Lo sport incarna perfettamente i nostri valori, perché è in grado di connettere tra loro culture diverse e lontane, proprio come Turkish Airlines che, grazie al suo ampio network internazionale, collega oltre 300 destinazioni in tutto il mondo.”