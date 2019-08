Udinese, insieme all’Aido per la donazione degli organi

“La popolarità legata al calcio dev’essere costantemente applicata a messaggi sociali fortemente positivi come quello portato avanti da sodalizi come l’Aido in quanto chi dona salva la vita ad un’altra persona e ciò vale più di ogni altra cosa”. Lo hanno affermato oggi il direttore generale dell’Udinese Calcio, Franco Collavino, e il neoacquisto brasiliano, Rodrigo Becao, in occasione di un incontro con un rappresentante dell’Aido, associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. L’Udinese Calcio, si legge in una nota, si schiera a favore della donazione di organi e, più in generale, della cultura del dono.