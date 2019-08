Udinese-Milan: “De Paul in panchina per il mercato?” Tudor risponde così

“Sono stati tutti i bravi, faccio i complimenti alla mia squadra. Abbiamo dimostrato di avere una mentalita’ importante e questa e’ la chiave”. Sono le dichiarazioni di Igor Tudor nel post partita di Udinese-Milan e dopo il successo per 1-0. “Oggi era importante non concedere gol e i ragazzi ci sono riusciti, sono contento – ha commentato il tecnico dei friulani ai microfoni di Sky – De Paul escluso, scelta di mercato? No, solamente scelta tecnica. Oggi tutti hanno fatto bene, gli 11 titolari e anche i tre giocatori entrati a partita in corso”. Poi sul Milan Tudor e’ certo: “Fara’ una grande stagione, ha un allenatore molto bravo e anche in dirigenza Maldini e Boban sono persone molto capaci. E’ normale che alla prima partita con nuovi acquisti e automatismi si fa fatica”.