Uefa, corsa a tre per il premio di giocatore dell’anno: c’è Cristiano Ronaldo

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk sono i tre giocatori in corsa per il premio Uefa di Calciatore dell’Anno per il 2018/19. Il vincitore verrà annunciato – insieme alla vincitrice del premio di Calciatrice dell’Anno e ai vincitori dei premi per ruolo della Champions League – giovedì 29 agosto a Montecarlo durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi. Il calciatore della stagione di Europa League verrà invece premiato il giorno seguente.

La Uefa ha reso nota la classifica dal quarto al decimo posto, in quest’ordine: