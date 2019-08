L’uomo del giorno – Buon compleanno Domenico Berardi, carriera al di sotto delle aspettative

Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è il compleanno dell’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi. Ha legato fino al momento la sua carriera al Sassuolo, si tratta infatti del miglior realizzatore della storia del club neroverde, è un attaccante che può essere schierato in vari ruoli del reparto avanzato ma si mette in mostra maggiormente da esterno, è bravo a rientrare e tirare, ha disputato anche qualche partita con la maglia della Nazionale. E’ stato anche di proprietà della Juventus ma il club bianconero ha deciso di non puntarci, la carriera del calciatore è stata al di sotto delle aspettative di sicuro non per una questione tecnica ma per qualche problema caratteriale, non sono mancati infatti gesti da condannare in campo su tutte qualche reazione di troppo. Oggi spegne 25 candeline con l’obiettivo di conquistare un’altra salvezza con la maglia del Sassuolo.