Valencia-Inter, tutto tranne che un’amichevole…

L’Inter continua la preparazione, i nerazzurri saranno impegnati in amichevole contro il Valencia, sfida al Mestalla nel test valido per il Trofeo Naranja, torneo che si disputa con cadenza annuale dal 1970. Non può trattarsi di un match amichevole, la partita infatti rievoca diversi ricordi nelle menti dei tifosi nerazzurri. Nel 2002 l’Inter guadagnò l’accesso alle semifinali di Coppa Uefa difendendo il vantaggio firmato al terzo minuto di gioco da Nicola Ventola e alla fine riuscirono a superare il turno, la partita verrà ricordata anche perchè i pali furono difesi da Francisco Farinos in seguito all’espulsione di Francesco Toldo.

L’anno dopo Toldo fu nuovamente protagonista nei quarti di finale di Champions League, nella partita di ritorno partita strepitosa dell’estremo difensore arrivando a sfiorare la rissa con il proprio compagno di squadra e nazionale Luigi Di Biagio per non aver coperto bene la porta su una punizione. “Con Gigi (Di Biagio) ci siamo chiariti subito, siamo grandi amici. In quel momento mi sono sentito di dirgli che aveva sbagliato a lasciargli battere indisturbatamente il Calcio di punizione”, spiego’ il numero 1 dell’Inter. Da dimenticare la partita della stagione 2006-2007, nel finale scoppiò una rissa, Navarro colpì Burdisso ompendogli il naso e fu squalificato per sette mesi. Per i nerazzurri pesanti squalifiche: sei giornate a Burdisso e Maicon, tre a Cordoba, due a Cruz.