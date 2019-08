Van Persie confessa: “Perché dall’Arsenal allo United?”, la rivelazione è sorprendente

Tantissimo tempo all’Arsenal, ben 8 anni, prima del passaggio al Manchester United, molto discusso nel 2012. I tifosi gunners non la presero bene, non perdonando mai all’olandese quel trasferimento.

Ma l’attaccante, in occasione di un’intervista a BT Sport, è voluto tornare sull’argomento a distanza di 7 anni, facendo capire come la sua volontà non ha potuto far nulla rispetto a quelle che erano le intenzioni della società londinese: “In realtà il club si era stancato di me – ha detto – lo possiamo paragonare al matrimonio. Io e l’Arsenal siamo sposati da otto anni e ad un certo punto mia moglie si stanca di me. L’ho accusata. Ho scambiato un sacco di messaggi con Arsene Wenger e Ivan Gazidis per il rinnovo, ma non mi hanno mai offerto un nuovo accordo, quindi ho dovuto valutare le altre opzioni. La reazione dei tifosi? Sapevo come avrebbero reagito, ma ho dovuto prendere una decisione perché non avevo un’offerta dall’Arsenal. Non ho rimpianti per la mia decisione e non nutro rancore verso i Gunners. Anzi, capisco i fan che si fanno un’opinione sulla base delle informazioni che hanno. In ogni matrimonio le cose accadono dietro le quinte. Perché lo United? C’erano tre opzioni per me, una dall’estero, che è scomparsa abbastanza rapidamente, e poi il Manchester United o il Manchester City. Ferguson mi ha trasmesso le sensazioni migliori. È stata una nuova sfida ed è quello che un giocatore cerca”.