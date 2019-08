Var ed esordio con gol di Lozano: le quote dei bookies per queste due eventualità

Si avvicina l’inizio della seconda giornata di Serie A. Questa sera il primo anticipo tra Bologna e Verona, domani il big match Juventus-Napoli e domenica il derby Lazio-Roma. A far parlare (già) di sé nel turno iniziale, purtroppo, il Var e le polemiche arbitrali. Tanti strascichi ha lasciato Fiorentina-Napoli, a tal punto che i bookies hanno addirittura messo sul piatto una quota a riguardo. I trader di Stanleybet hanno deciso di proporre una scommessa: indovinare se durante la gara l’arbitro andrà a consultare il video posto ai bordi del campo. Dopo le polemiche di questi giorni, è probabile che il minimo dubbio sia risolto con il supporto tecnologico. Anche per questo, riporta Agipronews, la quota del sì è piuttosto bassa, a 2,50. Resta comunque più probabile il no, a 1,38.

Non solo Var, però, ma anche calcio giocato al vaglio dei bookmakers. Il volto nuovo di Juventus-Napoli, a patto che giochi anche qualche minuto, sarà Hirving Lozano. Se dovesse giocare, difficile che possa essere dall’inizio, ma sicuramente a gara in corso. Ma non sarebbe da escludere un esordio da favola con un gol alla rivale degli ultimi anni. Il messicano infatti ha sempre bagnato i suoi debutti con un gol: lo fece nel 2014, affacciandosi a 19 anni nella prima squadra del Pachuca, lo ribadì due anni fa, al primo passo ufficiale nel Psv. Malgrado non parta titolare, riferisce Agipronews, i bookmaker gli danno discrete possibilità di mantenere la tradizione personale anche sabato sera all’Allianz Stadium: un gol alla Juve per i trader di Stanleybet.it vale 4,75, quota non certo alta in questo tipo di scommesse. Del resto, il neo acquisto, pur non essendo una punta pura, viene da 35 reti segnate in due anni nell’Eredivisie. Indovinarlo come ultimo marcatore dell’incontro vale 12 volte la posta, così come prevedere un evento doppio: gol di Lozano e vittoria del Napoli. La rete del messicano abbinata invece al successo della Juventus si gioca a 20.