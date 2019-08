Veretout gli mette mi piace su Instagram: tutta la felicità di un bambino [VIDEO]

Fino a qualche anno fa, quando non c’erano ancora i social network, per un appassionato e tifoso di calcio, magari bambino, un autografo o una maglietta in regalo potevano significare tantissimo. Non che adesso non sia così, ma con l’avvento di Facebook, Twitter, Instagram (specie quest’ultimo) e compagnia, qualsiasi utente è molto più vicino al proprio beniamino e alla sua vita.

Può anche capitare che metta mi piace ad un tuo post, e sei la persona più felice del mondo. E’ capitato ad un bambino, tifoso della Roma, che come mostra un video su Twitter ha iniziato a correre e saltare felice di gioia per un like ad un suo post da parte di Jordan Veretout, nuovo acquisto giallorosso. Il video, ripreso da un uomo (probabilmente il padre) sta facendo il giro sui social ed è stato ripreso da qualche pagina dedicata alla Roma, che ha anche ritwittato. Ecco il video.