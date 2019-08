William Hill ai nastri di partenza della Serie A con le sue Migliori Quote

Parte domani una nuova straordinaria stagione di calcio, con il match di apertura che vede impegnata la capolista delle scorse sette stagioni, la Juventus, in casa del Parma. Dando uno sguardo alla lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, i campioni in carica partono in vantaggio (1.32), nel caso, invece, di vittoria da parte dei crociati la posta verrebbe moltiplicata per 11.00. Allettante l’opzione del pareggio, offerta a 5.25, e non difficile da realizzarsi se si pensa che proprio il Parma ha pareggiato ben il 60% degli esordi stagionali in Serie A, percentuale record tra le squadre attualmente presenti in campionato. In serata sarà il turno di Fiorentina e Napoli. Vincenzo Montella porta un peso importante sulle spalle: i suoi viola hanno perso tutte le ultime sei sfide di Serie A proprio contro la formazione partenopea. La nuova divisa riuscirà a portare un po’ di fortuna alla Fiorentina nel big match con i ragazzi di Ancellotti? La vittoria del Ciuccio è favorita a 1.80, contrapposta a 4.80 per il successo della squadra ospitante, mentre il pareggio è proposto a 3.60.

La seconda giornata si apre con un match decisamente più equilibrato, che vede impegnati i rossoneri ospiti dell’Udinese. Nonostante il nuovo tecnico del Milan, Marco Giampaolo, nella sua carriera abbia vinto solo una delle sette trasferte da allenatore contro l’Udinese in Serie A, 2.05 è il moltiplicatore associato al segno 1 e 4.00 quello previsto per la vittoria dei bianconeri; il pareggio vale invece 3.30. La giornata continua con Cagliari – Brescia, ma nonostante la squadra lombarda schieri in attacco il nuovo acquisto Mario Balotelli, con il numero 45, non è la favorita. La sua vittoria è infatti in vetrina a 4.60, mentre la squadra di casa è data vincente a 1.80. Il pareggio è in lavagna a 3.70. In serata all’Olimpico scendono in campo Roma e Genoa, dove i giallorossi cercheranno di arrivare alla 14sima vittoria consecutiva in casa, in Serie A, contro il Grifone. Se i ragazzi di Fonseca riusciranno ad avere la meglio, la posta in gioco si moltiplicherà per 1.50, se saranno invece i rossoblù a trionfare, il moltiplicatore è 7.50, mentre il pareggio è offerto a 4.20.

Si va avanti con Spal e Atalanta. La formazione di Bergamo che vanta due attaccanti, Duván Zapata e Luis Muriel, tra i più prolifici nella storia della Serie A (rispettivamente 63 e 49 goal), secondo i pronostici di William Hill è favorita a 1.75, mentre gli avversari vedono il proprio moltiplicatore alzarsi a 5.00; il pareggio è in lavagna a 3.70. Lo spettacolo continua con la sfida tra Sampdoria e Lazio, che contano otto precedenti nella prima giornata di Serie A, con i blucerchiati a condurre per quattro successi a tre. Ciro Immobile guida i biancocelesti verso la vittoria (2.15), forte di sette reti già segnate contro la Sampdoria nel campionato italiano. In caso si ribaltino i pronostici e sia la squadra ligure a primeggiare, la posta in gioco viene moltiplicata per 3.70, in caso di pareggio per 3.25. William Hill offre anche la possibilità di scommettere sul Marcatore nei 90 minuti: in vetrina spicca un testa a testa tra Fabio Quagliarella (2.10) e Ciro Immobile (2.15). Sempre domenica è la volta del Torino che, rimasto imbattuto in 10 delle 12 sfide di Serie A contro il Sassuolo, farà il possibile per non smentirsi: il segno 1 è offerto a 1.90, mentre il segno 2, con vittoria neroverde, è a 4.33. Il pareggio aprirebbe la possibilità di una vincita più interessante, vista la quota fissata a 3.50. Il penultimo match della giornata vede il Bologna impegnato a casa del Verona. Nel suo debutto in campionato, l’Hellas, neopromossa, potrebbe dare filo da torcere agli undici di Sinisa Mihajlovic, visto il moltiplicatore a 3.50 per i padroni di casa e a 2.25 per gli sfidanti in trasferta; in situazione di pareggio la giocata si moltiplica per 3.20.

Chiude l’adrenalinico weekend la sfida tra Inter e Lecce. È dal 1992 che i nerazzurri sono imbattuti alla prima giornata di campionato contro squadre neopromosse e per questa stagione possono contare sull’arrivo di Nicolò Barella, il centrocampista che ha vinto più duelli nel corso delle ultime due stagioni in Serie A. Le previsioni di William Hill sorridono alla formazione di Antonio Conte, che ha buone possibilità di sopravvivere all’assenza di Icardi ed è favorita a 1.22 contro i 17.00 offerti per la vittoria del Lecce. Il pareggio resta un’opzione difficile, a 6.00.

Le quote in dettaglio*:

Sabato 24 agosto

11.00 Parma, 5.25 pareggio, 1.32 Juventus

4.80 Fiorentina, 3.60 pareggio, 1.80 Napoli

Domenica 25 agosto

4.00 Udinese, 3.30 pareggio, 2.05 Milan

1.80 Cagliari, 3.70 pareggio, 4.60 Brescia

1.50 Roma, 4.20 pareggio, 7.50 Genoa

5.00 Spal, 3.70 pareggio, 1.75 Atalanta

3.70 Sampdoria, 3.25 pareggio, 2.15 Lazio

1.90 Torino, 3.50 pareggio, 4.33 Sassuolo

3.50 Verona, 3.20 pareggio, 2.25 Bologna

1.22 Inter, 6.00 pareggio, 17.00 Lecce