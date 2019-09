Amedeo Carboni a tutto campo: la Roma, la cessione della Samp, gli stadi e la morte del figlio di Cafù

“Alla Roma sono arrivati tanti giocatori che hanno esperienza internazionale. Ho visto il derby e non hanno fatto male, anche se la Lazio è apparsa più squadra perché sono più anni che stanno insieme e si vede, ma alla Roma l’allenatore avrà il suo gran peso perché quando una squadra cambia tanti giocatori è l’allenatore il pezzo forte. E’ l’allenatore quando ci sono i cambiamenti l’acquisto più importante”. Sono le dichiarazioni di Amedeo Carboni, ex terzino della Roma, all’Adnkronos. “La Juve con Napoli e Inter sono le tre squadre che si possono giocare il titolo. Il Milan mi sembra più indietro, ma ha inserito in società persone molto competenti, come Maldini e Boban che non hanno la bacchetta magica ma che conoscono bene il mondo del calcio. Se Giampaolo sarà bravo farà una buona annata. Roma e Lazio non le vedo in corsa per il titolo ma potranno lottare per un posto in Champions”, ha aggiunto Carboni. “Per la vittoria finale della Champions? Ci sono diverse squadre, si è anche allargata la sfida, metterei oltre alle spagnole Barcellona, Real Madrid e Atletico, anche la Juve e l’Inter, le inglesi City, Liverpool e Tottenham, e il Psg che ha anche preso Icardi e credo che la partenza per l’argentino verso Parigi sia stata un bene per lui, perché andrà a giocare in una grande squadra, ma anche per tutti”.

“La trattativa di Vialli per acquisire la Sampdoria? E’ cresciuto alla Samp, è sempre stato un precursore su tante cose e un manager. Se ha trovato un compratore, fa bene. Per Vialli la Sampdoria è un amore eterno e poter gestire la società in cui è cresciuto è anche una soddisfazione personale. Mi farebbe piacere se dovesse essere lui a dirigere la Samp dove sono stato tanti anni”.

“La morte del figlio di Cafu? E’ una tragedia vera, non si può morire a 30 anni”.

“Per quanto riguarda gli stadi ci siamo occupati del nuovo Wanda Metropolitano, oltre che degli stadi di Betis Siviglia, Valencia, Levante, Celta, Malaga, La Coruna; con Barcellona e Real Madrid facciamo i teloni che scendono sulle facciate, molte volte ricoperte con teloni a disegno retroilluminati. Creiamo poi gli Sky Box, gli spogliatoi, i tunnel, i pannelli pubblicitari, facciamo lo stadio completo”.