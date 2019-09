Andreazzoli erede di Gasperini? Il tecnico del Genoa risponde così

“Io erede di Gasperini? Non dovete chiedere a me anche se sono onorato dal paragone. Lo stimo molto ed ha fatto tanto per questa piazza, lo dimostra l’interesse per lui dopo tanti anni. Io non ho ancora fatto niente, si e’ lavorato sodo per due mesi, ma il paragone e’ ancora eccessivo”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli a Sky Sport risponde a chi lo paragona a Gianpiero Gasperini. “Serve rimanere con i piedi per terra e fare i fatti, senza tanti proclami”, continua l’allenatore. “I tifosi sono tornati a emozionarsi con noi? E’ l’obiettivo di tutti, in particolare dell’inizio di stagione: riportare la gente allo stadio”.