Atalanta-Fiorentina, le dichiarazioni di Gasperini e Montella

“Sembrava una gara un po’ stregata, bisogna dar merito ai ragazzi che hanno giocato con una intensità e qualità notevole. Abbiamo rimediato nel finale, se fossimo riusciti a segnare prima per come eravamo messi oggi potevamo anche vincere”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport commentando il pareggio acciuffato nel finale contro la Fiorentina. “I ragazzi sono stati bravissimi, per me era una partita buonissima, abbiamo giocato contro un’ottima squadra – ha aggiunto – Gli ingressi di Ilicic e Gomez nella ripresa hanno cambiato la partita? Abbiamo fatto bene anche nel primo tempo con Zapata e Muriel, anche Malinovskyi è stato molto bravo. Poi con loro abbiamo un gioco più consolidato e riferimenti più precisi negli smarcamenti. Sono stati bravi tutti, non meritavamo di esser sotto. I ragazzi non volevano perdere assolutamente”. Rispetto a un anno fa l’Atalanta a questo punto della stagione ha tre punti in più in classifica. “Abbiamo più certezze quest’anno, di riflesso abbiamo anche tante partite e questo corriamo il rischio di pagarlo – ha concluso – Oggi sul piano fisico abbiamo risposto benissimo, sono convinto che possiamo far molto bene anche quest’anno”.

“C’è l’amaro in bocca, la squadra ha dato l’anima, però resta la prestazione”. E’ il commento di Vincenzo Montella dopo il pareggio con l’Atalanta, con i bergamaschi capaci di rimontare nel finale. “Abbiamo fatto una buona gara, concedendo poco spazio. Peccato, sarebbe stata una vittoria preziosa, però ci sono anche gli avversari e le casualità, vedi la rete del 2-2”, ha spiegato il tecnico. “Complimenti anche a loro, si guarda avanti con fiducia“. “La vittoria manca tanto, ma quest’anno – ha aggiunto il mister viola – sono contento dell’evoluzione della squadra, per la sua compattezza, nonostante i tanti giocatori nuovi. Bisogna lavorare. Poteva essere una serata più piacevole, ora siamo già concentrati su mercoledì”. “Chiesa e Ribery? Franck l’ho sostituito perché ha una certa autonomia, poi serviva più fisicità e per questo ho messo Boateng. Chiesa ha lamentato dei fastidi, speriamo non sia nulla di serio. L’ultimo posto? La classifica non la guardo”, ha concluso Montella.