Atalanta, Gasperini si gode Zapata: “E’ in una condizione stratosferica, quest’anno è anche superiore”

“Zapata è in una condizione stratosferica. Già l’anno scorso era determinante, il miglior realizzatore. Quest’anno mi sembra sia addirittura superiore. Ha una forza e una qualità, nel gioco, negli assist e nei passaggi, anche nell’aiutare la squadra, assolutamente straripanti. Sicuramente è tra i top della serie A e non solo in attacco: si avventa su ogni palla con esuberanza”. Gian Piero Gasperini si gode il suo bomber Duvan Zapata, che con le reti nel finale a Genova e a Roma ha regalato 6 punti ai nerazzurri. L’Atalanta è impegnata domani sera in casa del Sassuolo, queste le parole del tecnico degli orobici in conferenza stampa.

“Varietà rosa? L’anomalia era l’anno scorso, quando davanti non c’erano alternative. Stavolta abbiamo Muriel e Malinosvkyi in più, anche se il primo è desaparecido (tonsillite, ndr) e domani non c’è. O giocano, o entrano. E possono dare comunque un cambiamento alla gara. Con la Fiorentina Luis ha giocato con Zapata, poi sono stati determinanti Ilicic e Gomez da subentrati. A Ferrara all’esordio, il contrario, con Muriel decisivo. A Roma Zapata l’ha aperta partendo dalla panchina. Davanti si decidono i risultati”.