Il ‘bambino’ fuma sugli spalti: il web si indigna, ma la verità è un’altra e sorprende tutti [FOTO E VIDEO]

In queste ultime ore sta facendo il giro del web il video di un presunto bambino in Turchia che, nel post partita di Bursaspor-Fenerbahce alla Timsah Arena di Bursa, fuma una sigaretta affianco ad un altro bambino. Tanta indignazione nel mondo di Internet, ma la verità venuta a galla è in realtà un’altra ed è sorprendente.

Sì, perché colui che stava fumando, un bambino non è. Si tratta di un uomo turco di 36 anni dal viso giovanile e senza barba. Effettivamente, a guardare il video, tutto sembra meno che un adulto. Ma è una foto ripresa da un’altra angolazione a chiarire i dubbi. La certezza, a questo punto, è una soltanto: che il signore in questione ‘fuma come un turco’. In basso foto e video.