Barcellona, non solo Messi: anche Dembelé a rischio per l’Inter

Non c’è pace per il Barcellona, che oltre ai risultati così così in questo inizio di stagione deve anche fare la conta con assenze importanti. Messi è a rischio per l’Inter, così come Ansu Fati, ma non sono i soli. Per la gara contro i nerazzurri, infatti, anche Ousmane Dembelé potrebbe dare forfait.

Il club catalano ha reso noto che l’attaccante è alle prese con fastidi muscolari alla coscia sinistra. Il francese salterà il match in casa del Getafe e al ritorno a Barcellona si sottoporrà ad accertamenti medici per conoscere l’esatta entità dei fastidi muscolari.