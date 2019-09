Bernardo Silva nella bufera, il post su Mendy scatena il caos

Il calciatore del Manchester CIty Bernardo Silva è finito nel mirino dell’organizzazione anti-razzista per un tweet sul suo compagno di squadra Benjamin Mendy. Nel dettaglio il portoghese ha postato sui social una foto di Mendy da piccolo affiancata all’immagine della mascotte nera dei dolci ‘Conguitos’ e accompagnata da un emoticon sorridente con la scritta ‘Indovina chi?’. Il post è stato segnalato da Kick it che ha diramato un comunicato chiedendo alla Football Association una sanzione. “Siamo estremamente delusi nel vedere il tweet di Bernando Silva, poi cancellato. Gli stereotipi razzisti non sono mai accettabili come ‘battute’ e siamo scioccati dal fatto che qualcuno che è un modello per milioni di persone non sia riuscito a comprendere la natura discriminatoria del suo post”, ha scritto l’organizzazione. “La FA è stata informata e riteniamo che debbano essere intraprese azioni, inclusa l’educazione obbligatoria che è vitale per contrastare comportamenti offensivi come questo”.

Sull’episdio è tornato lo stesso Bernardo Silva sempre su twitter: “Non si può nemmeno scherzare con un amico di questi tempi…ragazzi…”.