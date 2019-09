Bologna, Mihajlovic assente: i collaboratori del serbo presentano la sfida al Brescia

Sinisa Mihajlovic non potrà scendere in campo nella sfida contro il Brescia, l’allenatore sta lottando contro la leucemia alla vigilia dichiarazioni dei collaboratori del tecnico serbo. “Il fatto che Mihajlovic non sia presente domani non deve essere una scusa, la partita e’ stata comunque preparata da lui – avverte Miroslav Tanjga – Abbiamo fatto 4 punti nelle prime due giornate, possiamo fare meglio“. Emilio De Leo non cerca alibi nell’infermeria. “L’assenza di Danilo e’ importante, tuttavia il recupero sta procedendo bene quindi non penso sara’ una cosa lunga. Bani e’ un calciatore totalmente affidabile, ci mette in una condizione di serenita’ in vista di domani. Il Brescia? La loro filosofia e’ chiara, squadra corta e lavoro nell’asse centrale, hanno giocatori forti e bravi negli inserimenti. Mi aspetto una partita complessa ma noi siamo pronti”. Poi una battuta su Medel: “Ha scelto di non andare in nazionale per lavorare qui con noi e adattarsi, e’ stato responsabile. E’ un grande leader, in allenamento si fa sentire”.