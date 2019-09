Brescia-Bologna, il retroscena di Palacio: “all’intervallo abbiamo parlato con Mihajlovic…”

“Mihajlovic? Abbiamo parlato con lui prima della partita, per noi e’ molto importante e ci manca. Giochiamo cosi’ grazie alla sua mentalita’, a fine primo tempo ci ha trasmesso la sua arrabbiatura”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine di Brescia-Bologna di Rodrigo Palacio, l’attaccante ha svelato un retroscena importante su Mihajlovic, il serbo sta lottando contro la malattia, ha infatti scoperto di avere la leucemia. Palacio ammette anche che “la superiorita’ numerica ci ha aiutato, l’espulsione e’ stata decisiva per la rimonta. Nella ripresa siamo entrati in campo con voglia, con grande mentalita’. Sul mio gol ha fatto un gran lavoro Orsolini. Ci aspettavamo di partire cosi’ forte, abbiamo fatto bene e ora dobbiamo pensare alla Roma”.