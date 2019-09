Brescia-Juventus, il rammarico di Corini: “Meritavamo qualcosa in più”. E su Balotelli…

“Contro una squadra così forte e di qualità è sempre difficile, l’abbiamo sviluppata bene. Sapevamo di poter soffrire, ma siamo stati molto bene in campo. Nella ripresa anche noi abbiamo avuto delle occasioni e forse meritavamo qualcosa in più“. Così Eugenio Corini, allenatore del Brescia, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta contro la Juventus. A proposito di Balotelli, Corini ha detto: “Mario è arrivato con la giusta motivazione, è un giocatore straordinario e sono sicuro ci darà una grande mano”. “Tonali? Ha maturità e capacità fisiche straordinarie. Approccia le partite e ha le stimmate da grande giocatore. Deve aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo e noi lo dobbiamo accompagnare in una grande carriera”, ha concluso Corini.