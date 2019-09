Cagliari, conferenza della vigilia per Maran: “Le scelte? Verranno fatte in base al match che ci aspetta”

“Il successo del ‘Tardini’ ha dato sicuramente ancora più entusiasmo. Mi è piaciuta l’interpretazione data dalla squadra, che ha messo in campo intensità, applicazione, sacrificio. Il terzo gol di Simeone e quello di Joao Pedro annullato sono stati la fotografia di quanto la squadra abbia voluto questo risultato”. Sono le parole del tecnico del Cagliari Rolando Maran nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo contro il Genoa.

“Dobbiamo crescere ancora in tante cose, nella capacità di tenere in campo e nella manovra. Guai ad accontentarci di una vittoria, per quanto sia importante; domani dovremo scendere in campo affamati, con la voglia di migliorarci. Dobbiamo prendere una direzione ben precisa, sapere cosa vogliamo e come ottenerlo. Abbiamo modulato il lavoro in funzione del match di domani. Tutti si sono allenati bene, la valutazione sarà effettuata in base al tipo di gara che ci aspetta”.