Calciomercato, si sblocca André Silva all’Eintracht: innesto della Fiorentina, sorpresa Torino e colpi di Genoa e Lecce

Ultime trattative di calciomercato, tra qualche ora il gong. Nelle ultime ore sono sorti dei problemi sul trasferimento di André Silva all’Eintracht ma la situazione si è sbloccata positivamente, non è mai stato a rischio invece l’arrivo di Rebic in rossonero. Secondo quanto riguarda ‘Gianluca Di Marzio’ l’Udinese continua a trattare con lo Stoccarda per Nicolas Gonzalez, valutazione da 10 milioni di euro, Nuytinck va all’Amiens. Continua a muoversi la Fiorentina, è fatta per Rachid Ghezzal, il francese arriva dal Leicester. Sorpresa in casa Torino, rilancio per Verdi e trattativa che può andare in porto, operazione da circa 25 milioni di euro. Attaccante per il Lecce, è fatta per Babacar. Nuovo difensore per il Genoa, è fatta per Goldaniga ed il Sassuolo vira su Romagna.