Calciomercato, bombe su Ibrahimovic e Menez: le ultime su Montella e l’innesto in prospettiva del Milan

Il calciomercato in Italia ed all’estero continua a muoversi, si pensa al presente ma anche al futuro con le prossime sessioni di gennaio e giugno che si preannunciano scoppiettanti. Novità clamorose sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese potrebbe seguire le orme del centrocampista Daniele De Rossi al Boca Juniors, lo riferisce l’edizione argentina di AS che parla di contatti tra il club e l’agente Mino Raiola, l’operazione ha già ricevuto l’ok da parte del presidente Daniel Angelici e Nicolas Burdisso, direttore sportivo.

ESONERATO CUPER – Hector Cuper non è piu’ il ct dell’Uzbekistan. Il tecnico 63enne aveva portato la nazionale fino agli ottavi della Coppa d’Asia, poi una serie di risultati negativi per ultimo la sconfitta per 2-0 contro la Palestina nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022, la Federazione uzbeka ha così deciso di interrompere il rapporto.

LE ULTIME SU MONTELLA – Montella non rischia l’esonero, anche un ko nel match di questa sera contro la Sampdoria non porterebbe all’esonero, la dirigenza ha fiducia nell’allenatore.

MENEZ IN LIGUE 1- Nuova avventura per l’ex Milan e Roma Menez, l’attaccante ha accettato le lusinghe del Paris FC con cui firmerà un contratto valido per la stagione appena iniziata.

IL MILAN HA PRESO N’GBESSO – Colpo in prospettiva del Milan, pubblicata una foto che ritrae Maldini intento a far firmare il contratto con l’attaccante sedicenne Henoc N’gbesso. “Sono molto onorato e felice di aver firmato il mio primo contratto da professionista con questo club. Darò il mio meglio per ripagare la fiducia datami”.