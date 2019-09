Calciomercato, quanta influenza! Ad inizio estate Juve favorita, poi il crollo: ecco chi ‘comanda’ ora…

L’influenza del calciomercato è fortissima su quelli che sono i giudizi finali degli obiettivi di una squadra. Panoramica questa important, analizzando i dati di bwin Data Center (www.bwin.it) sulla prossima vincitrice dello scudetto. All’inizio dell’estate, infatti, la Juventus era decisamente in testa nei pronostici per la vittoria finale con il 57% delle puntate, seguita dall’Inter con il 23% e dal Napoli con l’11%. Drastico crollo per il Milan rispetto all’anno prima con appena il 3%. Diversa la situazione fotografata dal bwin Data Center tra il 3 settembre (data di chiusura del calciomercato) ed oggi con la fiducia nella vittoria finale della Juventus che è crollata: sono stati solo l’11% i tifosi che l’hanno scelta a fronte del 54% che ha deciso di puntare sull’Inter. Praticamente immutate le scelte su Napoli al 14% e Milan al 3%.