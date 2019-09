Calciomercato, le ultime: Eder torna in Serie A, cessione del Torino e retroscena in casa Atalanta

Il calciomercato continua a muoversi, le squadre sono alla ricerca di nuovi calciatori o tramite il mercato svincolati e tramite campionati ancora aperto, oppure per le prossime sessioni di mercato di gennaio o giugno. Nelle ultime ore alcune importanti novità.

TORINO – Il Torino ha ceduto a titolo temporaneo all’Ad Sanjoanense Futebol Sad il giovane attaccante Mouhamed Menaour Belkheir. Lo comunica il club granata in una nota.

EDER TORNA IN SERIE A – Eder, attaccante allo Jiangsu Suning, potrebbe tornare in Serie A: “Ci sono stato 14 anni, mi trovo bene e la famiglia si sente italiana: credo ci sarà la possibilità di tornare. In estate diverse squadre mi hanno cercato ma alla fine non è accaduto nulla perché in Cina sto bene. Vedremo in futuro” le parole a Sky Sport. le squadre interessante sarebbero Cagliari e Sampdoria.

IL RETROSCENA SULL’ATALANTA – Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, svela un retroscena a La Gazzetta dello Sport: “Ho provato a prendere Trincao, poi non è arrivato. Barrow? Vediamo a gennaio se lasciarlo partire. Skrtel ha rescisso perché era triste, la moglie non voleva trasferirsi qui”.