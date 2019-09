Calciomercato, le ultime: Mandzukic può ancora partire! Genoa, Samp, Toro e Fiorentina pensano agli svincolati

Il calciomercato non è ancora finito, le squadre possono rinforzarsi ulteriormente grazie agli svincolati, anche nelle ultimissime ore alcune squadre si sono mosse alla ricerca di nuovi affare oppure per provare a snellire la rosa. Per quest’ultimo aspetto è il caso della Juventus, in particolar modo un calciatore in uscita è sicuramente Mario Mandzukic, il croato non rientra nei piani e non è stato inserito nella lista Champions League, sicuramente non ha preso bene la decisione. Quasi certamente saluterà a gennaio ma in Qatar il calciomercato è ancora aperto quindi non è da escludere un trasferimento già nelle prossime ore, un contratto importante dal punto di vista economico potrebbe convincere il croato. Uno svincolato di lusso è Ben Arfa, il calciatore è nel mirino di Genoa e Sampdoria, soprattutto i blucerchiati hanno bisogno di un altro innesto considerando le difficoltà nelle prime due giornate di campionato. Lucas Silva ha rescisso con il Real Madrid, potrebbe tornare alla carica proprio il Genoa ma anche Fiorentina e Torino valutano la situazione con attenzione, il brasiliano ha dichiarato di voler giocare in Italia.