Calciomercato, le ultime: assalti dal Qatar, la risposta di Mandzukic e tutte le altre offerte

Ultime ore di calciomercato, interessanti novità che riguardano le squadre di Serie A e non solo. A tenere banco è anche il futuro del portiere del Manchester United De Gea, l’estremo difensore avrebbe manifestato la volontà di trasferirsi in una squadra che punta a vincere qualcosa d’importante ma nelle ultime ore la situazione sembra essere cambiata, secondo quanto riporta il Guardian, lo spagnolo sembra invece pronto a rinnovare il proprio contratto in scadenza’ nel 2020. Al portiere sarebbe stato proposto un accordo da 324 mila euro a settimana, la stessa cifra che percepisce il francese Paul Pogba. Giuliano Simeone, figlio minore del ‘Cholo’ Diego Pablo, allenatore dell’Atletico Madrid, ha ufficialmente lasciato il River Plate, a Buenos Aires, e si è trasferito proprio nel club ‘Colchonero’, inizialmente farà parte delle giovanili ed entro i prossimi mesi verrà presa una decisione definitiva. Il River potrebbe chiedere un risarcimento nei confronti dell’Atletico Madrid.

L’attaccante della Juventus Mario Mandzukic non rientra più nei piani del club bianconero, il croato non è stato inserito nella lista per la Champions League, in estate il calciatore ha rifiutato tante proposte e nelle ultime ore ha detto no anche al Qatar, Mandzukic ha deciso di rimandare tutto a gennaio ma rischia veramente di rimanere ai margini, per la partita contro la Fiorentina potrebbe anche non essere convocato. Il Milan pensa anche al futuro, negli ultimi mesi sta visionando Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes classe 2002, può rappresentare un’occasione anche dal punto di vista economico. Sempre dal Qatar sono arrivate offerte ai rossoneri per Biglia e Borini, stesso discorso alla Roma per Pastore.