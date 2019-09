Calciomercato, le ultime: Spalletti pronto a tornare in panchina, Sarri pensa ad un pupillo per la Juve

Il calciomercato è andato in archivio ma le squadre del massimo campionato italiano (e non solo) continuano a muoversi alla ricerca di nuovi innesti, sia per quanto riguarda gli svincolati o i mercati ancora aperti ma anche per quanto riguarda le prossime sessioni di gennaio e giugno, novità anche sul fronte allenatori.

SPALLETTI PUO’ TORNARE IN CORSA – Il tecnico Luciano Spalletti potrebbe tornare in corsa dopo l’esperienza sulla panchina dell’Inter. Momento di crisi per il Monaco, nell’ultimo match sconfitta 4-3 nella partita contro il Marsiglia e situazione di classifica sempre più preoccupante. Sempre più vicino l’arrivo dell’allenatore Jardim, il nome in pole per sostituirlo è proprio quello di Spalletti.

DE GEA RINNOVA CON IL MANCHESTER UNITED – Il portiere del Manchester United, David De Gea, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2023, con l’opzione per un’altra stagione, la comunicazione è arrivata direttamente dai Red Devils.

SPAL, RINNOVA STREFEZZA – “La Spal ha prolungato il rapporto sportivo con Gabriel Strefezza fino al 30 giugno del 2022. Il centrocampista brasiliano, classe 1997, cresciuto nel Corinthians, ha esordito ieri in serie A con la maglia biancazzurra nel match contro la Lazio, dopo esser rientrato a Ferrara dalle esperienze con la Juve Stabia e la Cremonese”. E’ il comunicato ufficiale della Spal.

JUVENTUS, SARRI PUO’ PORTARSI UN PUPILLO – Il problema di Douglas Costa ha accentuato le difficoltà infortuni per il club bianconero, considerando anche l’immediata cessione di Mandzukic la Juventus pensa ad un colpo in attacco, in particolar modo Sarri punta un pupillo dai tempi del Chelsea, si tratta di Willian.