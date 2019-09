Cena Messi-Cristiano Ronaldo, la Lituania si offre: la curiosa iniziativa del sindaco di Vilnius

La capitale della Lituania, Vilnius, è pronta ad ospitare Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se mai dovessero incontrarsi per cenare insieme. Il sindaco della città, Remigijus Simasius, ha offerto ai due campioni la scelta dei suoi 10 migliori ristoranti – e in ciascuno di essi è stato riservato un tavolo. L’invito fa seguito alle parole di Ronaldo seduto accanto a Messi ai premi del calciatore europeo dell’anno a Monaco il 29 agosto. Anche se il portoghese Ronaldo e l’argentino Messi sono stati rivali per molti anni per i principali premi del calcio “non abbiamo ancora cenato insieme“, ha detto Ronaldo. “Il desiderio espresso da Ronaldo di sedersi con Lionel Messi per cena è stato ascoltato dalla comunità gastronomica di Vilnius”, ha affermato Simasius. Ronaldo potrebbe avere l’opportunità di dare una prima occhiata alle delizie culinarie della città martedì, quando la Lituania accoglierà il Portogallo in una partita di qualificazione ad Euro 2020.