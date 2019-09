Ciliverghe, Acqua Maniva nuovo fornitore ufficiale

Il Ciliverghe Calcio e Acqua Maniva sono lieti di annunciare la nuova collaborazione che vede il gruppo Maniva affiancare la società gialloblù in qualità di fornitore ufficiale per prima squadra e Settore Giovanile. A seguito della prima collaborazione per il Torneo Internazionale Femminile dello scorso maggio si ufficializza così la collaborazione tra due realtà del territorio bresciano in costante crescita.

“Con grande piacere noi di Acqua Maniva abbiamo stipulato con Ciliverghe Calcio un accordo di partnership per l’entrante stagione calcistica che vedrà tutti i calciatori delle varie squadre, sia maschili che femminili, dissetarsi con la nostra Acqua Minerale Alcalina Maniva. – dichiara l’amministratore delegato Michele Foglio – Vista la vicinanza territoriale e visto l’immediato feeling che si è stabilito tra noi e la dirigenza del Ciliverghe Calcio, siamo molto contenti di intraprendere un cammino di comune collaborazione che porterà nuova visibilità e comunicazione a Maniva e un prodotto di qualità al Ciliverghe Calcio”.

“E’ un immenso piacere accogliere a Casa Cili una solida realtà del territorio quale il Gruppo Maniva. – commenta il presidente Nicola Bianchini – Fin dal primo contatto si è instaurato un’ottima intesa che prima ci ha portati a collaborare per il Torneo Internazionale Femminile da noi organizzato e poi a stringere un vero e proprio rapporto che ci auguriamo sia lungo e proficuo per entrambi. L’Acqua Maniva è un’eccellenza italiana e siamo felici di poter assistere i nostri calciatori ed i nostri ragazzi e ragazze del vivaio con un’acqua dedicata e pensata per gli sportivi”.

GRUPPO MANIVA

MANIVA SpA nasce a Bagolino nel 1998 con per iniziativa della famiglia Foglio che riconosce le enormi potenzialità di un’acqua pura e incontaminata che sgorga dal cuore del Monte Maniva. Nel 2003 il Gruppo Maniva allarga la sua presenza al Centro-Sud d’Italia con l’acquisizione dello stabilimento di Chiusi della Verna, nell’oasi naturale delle foreste Casentinesi in provincia di Arezzo. Ha un’ampia presenza nel mercato delle acque minerali con i marchi Maniva, Balda, Vaia, Verna e Classica, ma opera anche nel settore delle bibite gassate e delle bibite base tè con il marchio Maniva. La qualità dei processi produttivi è garantita dal Sistema di Qualità ISO 9001:2015. Oggi, con un organico di 60 dipendenti, con 170 milioni di bottiglie prodotte annualmente e circa 18 milioni di euro di fatturato, Maniva SpA è una delle realtà più importanti del mercato italiano delle

bevande.