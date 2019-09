Classifica marcatori, secondo i bookie sarà sfida Cristiano Ronaldo-Lukaku

Nella serata di ieri è andato in archivio il calciomercato, una finestra scoppiettante e che ha dato molte emozioni, adesso le squadre possono concentrarsi esclusivamente al campionato, le rose possono essere considerate al completo. Si preannuncia un duello per lo scudetto tra Juventus e Inter, ovviamente con il Napoli pronto a lottare, dopo due giornate i nerazzurri sono diventati i primi concorrenti dei bianconeri mentre per il titolo cannonieri è Lukaku ad impensierire Cristiano Ronaldo. Il portoghese è la prima scelta sul tabellone Sisal Matchpoint, a 3,00, il belga è invece a due reti e insegue a quota 4,00. Ciro Immobile offerto a 5,00 è la prima alternativa come riferisce Agipronews, ma in agguato c’è anche Duvan Zapata a 9,00. Presenti anche Gonzalo Higuain ed Edin Dzeko, entrambi a 12,00.