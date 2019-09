Collegio di Garanzia: ricorso del Montevarchi contro Figc ed Arezzo

Nelle ultime ore il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte dell’Aquila Montevarchi contro la Federcalcio ed anche contro l’Arezzo “avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – con la quale e’ stata annullata la decisione della Commissione Premi che aveva accolto il ricorso promosso dalla odierna ricorrente per il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF in relazione al calciatore Tommaso Occhiolini, condannando la societa’ Arezzo al pagamento di un importo di 16.424,10 euro, di cui 12.166,00 in favore della odierna ricorrente Montevarchi e 4.258,10 a titolo di penale da versare alla Figc”. La societa’ ricorrente chiede al Collegio di Garanzia: – in via principale, di annullare/revocare la decisione impugnata e di disporre, sulla base del principio di diritto che verra’ individuato, il rinvio al predetto Organo di giustizia federale per la decisione sul merito; in via subordinata di annullare/revocare la decisione impugnata e, per l’effetto, di confermare quanto stabilito dalla Commissione Premi o, in via ulteriormente graduata, di adottare, sulla base degli atti di causa, la pronuncia ritenuta di giustizia”.