Como-Lecco, il questore emette dieci Daspo

Dieci provvedimenti di Daspo, e un undicesimo in fase istruttoria, sono stati emessi dal questore di Como in relazione ai disordini verificatisi il 22 maggio scorso nei pressi dello stadio Sinigaglia dove si è disputato l’incontro Como-Lecco di Serie D. Immediata conseguenza per tutti i destinatari, nove comaschi e due lecchesi: divieto di accesso agli impianti sportivi per un periodo che varia da un minimo di un anno ad un massimo di due anni e sei mesi, ma anche l’obbligo di permanere, tre ore prima e tre ore dopo l’incontro, al di fuori della zona dello stadio, per tutta la durata del provvedimento. Altra conseguenza l’impossibilità per i destinatari del Daspo di accedere allo stadio, con qualsiasi tipologia di biglietto sino a quando non ottengano la riabilitazione, procedura attivabile non prima di tre anni dal termine del divieto.