Coppa di Lega inglese, il Liverpool rischia la squalifica [DETTAGLI]

Il Liverpool rischia di uscire dalla Coppa di Lega inglese a tavolino. Stando a “The Athletic”, nella vittoria per 0-2 di mercoledì ottenuta contro il Milton Keynes Dons nei sedicesimi sarebbe stato mandato in campo un giocatore non schierabile e questo potrebbe portare a un’ammenda ma anche, nella peggiore delle ipotesi, alla sconfitta per 0-3 a tavolino con conseguente eliminazione. Il nome del calciatore non è noto ma potrebbe trattarsi di uno dei ragazzi fatti debuttare da Klopp: Kelleher, Brewster, Kane, Elliott, van den Berg, Chirivella. Dal Liverpool confermano di essere al lavoro con “le autorità del caso per stabilire l’esatta natura dei fatti” ammettendo che “c’è un potenziale errore amministrativo legato a uno dei nostri calciatori”.