Cori razzisti contro Lukaku, il duro messaggio del presidente del Cagliari Giulini

“Abbiamo bisogno di tutti i tifosi per bene, che sono il 99.9%, per cacciare i razzisti dagli stadi”. Sono le dichiarazioni del presidente del Cagliari Tommaso Giulini attraverso i microfoni di Radio Popolare in relazione agli ululati razzisti rivolti contro Romelu Lukaku durante Cagliari-Inter. “Come presidente – ha detto Giulini – posso cercare di sensibilizzare i miei steward per far si’ che siano loro a segnalare i responsabili, perche’ le telecamere purtroppo non bastano. Mi dispiace molto per la nomea che si sta creando attorno alla citta’ a causa di pochi imbecilli: Cagliari, come la Sardegna, e’ terra di cultura e grande umanita’ e per questo voglio continuare a lavorare perche’ queste persone non entrino piu’ allo stadio”.