Cosimo Dini nella Sport Man di Sundas [FOTO]

Il giovane Cosimo Dini entra a far parte della scuderia dell’agenzia Sport Man, del procuratore sportivo Alessio Sundas. Un nuovo talento che si aggiunge a quelli esistenti che vanno ad arricchire il pacchetto degli atleti a disposizione dell’agenzia. Cosimo Dini, classe 2002 è un valido portiere con l’ottimo senso della posizione tra i pali. Attualmente è tesserato con la formazione del Trasimeno, che milita nel campionato di Eccellenza. «Sono felicissimo di questa scelta – dice Dini, raggiunto telefonicamente – perché sono sicuro che potrà soddisfare in pieno le mie aspettative. Al momento sono legato con un contratto con la formazione del Trasimeno. Il mio obiettivo naturalmente è quello di arrivare a difendere i pali di una grossa società, ecco perchè ho deciso di farmi assistere dalla Sport Man, che mi è stata consigliata fortemente da un caro amico. Adesso . conclude il giovane talento – bisognerà lavorare duro per raggiungere i propri obiettivi di carriera».