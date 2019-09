Il ct del Kosovo spiega il ‘pressing folle’, la conferenza stampa diventa virale [VIDEO]

Il Kosovo è sempre più sorprendente, la squadra sta convincendo alle qualificazioni ad Euro 2020, secondo posto in classifica generale alle spalle dell’Inghilterra, dopo il blitz a sorpresa contro la Bulgaria è arrivato un altro successo, quello davanti al pubblico amico contro la Repubblica Ceca, oggi partita da brividi proprio contro l’Inghilterra, match che può entrare direttamente nella storia. E nel frattempo la conferenza stampa dell’allenatore Bernard Challandes diventa virale ed in breve tempo fa il giro del web, il tecnico spiega il ‘pressing folle’ con gesti ed urla. In basso il video dell’allenatore, scatenato in conferenza stampa.